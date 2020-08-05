رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بمصر يشارك في مؤتمر دولي ضد “كورونا”:معدل الاصابة والوفيات فى الانخفاض بفضل ما قامت به الدولة المصرية من تدابير احترازية 

شارك الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ونائب رئيس الاتحاد الدولى لنقابات العاملين بالخدمات العامة فى اجتماع امانة “الاتحاد” والذى انعقد اليوم الاربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وشهد حضور كافة اعضاء الاتحاد بداية برئيس الاتحاد السيد / ارثر سكويرا، والامين العام السيد / زولا سافيتا ،علاوة على نواب الرئيس من مختلف قارات العالم فى امريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا وأوروبا .

ناقش الاجتماع الاثار المترتبه على جائحة كورونا فى مختلف قطاعات الخدمات العامة والخطوات التى تم اتخاذها لمواجهة الوباء، وضرورة استثمار المزيد من المال في الخدمات العامة والتوقف عن خصخصة الخدمات الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية لجميع العاملين في الخطوط الأمامية من خلال توفير معدات الحماية الشخصية اللازمة، و احترام حقوق العمال وحقوقهم في المفاوضة الجماعية واحترام حقوق العمال المهاجرين واللاجئين أينما كانوا حول العالم ،و احترام حقوق المرأة وكفاحها من أجل المساواة بين الجنسين في مكان العمل وحماية الشباب وجميع العمال الضعفاء .

وقال نظمى خلال الاجتماع بان غالبية الدول العربية قامت بتطبيق مزيد من اجراءات التعايش مع فيروس كورونا واستمرت فى تخفيف الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها للحد من انتشار الفيروس الذى ما زال يصيب عشرات الآلاف ويقتل الكثيرين يومياً فى مختلف انحاء العالم ،حيث تاتى المملكة العربية السعودية فى صدارة الدول العربية من حيث عدد الاصابات التى وصلت الى اكثر من 280 ألف حالة، يليها العراق وقطر ثم مصر التى يصل عدد الحالات فيها حتى اليوم الى قرابة 94 الف حالة مع استمرار معدل الاصابة والوفيات فى الانخفاض بفضل ما قامت به الدولة المصرية من تدابير احترازية حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ الأجراءات الأحترازية، وذلك بتخفيض عدد الموظفين العموميين في أماكن عملهم، والسماح بالعمل من المنزل ،ومنح ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والإمهات اللائي لديهن أطفال أقل من 12 عاماً إجازة إستثنائية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلي أصحاب الأمراض المزمنة ، فضلا عن توقف الأنشطة المتعلقة بالتدريب .