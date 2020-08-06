رجال الأعمال المصريين الأفارقة: نسعي مع التمثيل التجاري لزيادة التعاون التجاري المصري الإفريقي

عُقد بمقر قطاع التمثيل التجاري اجتماعا تنسيقيا هاما بين الوزير المفوض د عبدالعزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بقطاع التمثيل التجاري ،مع وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وأعضاء لجنة التصدير بالجمعية برئاسة الدكتور شريف سليمان ونائبه السيد كريم البرقوقي ،،

وكان في استقبالهم الوزير المفوض أحمد المغاوري دياب رئيس قطاع التمثيل التجاري بجمهورية مصر العربية وعدد من قيادات فريق التمثيل التجاري ، وانضم الى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس خمسة من الوزراء المفوضين والملحقين التجاريين بالقارة بكل من أوغندا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا ،،

وأعرب الشريف عن استعداده التام للتعاون من خلال خطة مكثفة مع المنظمات والجمعيات التي تضم رجال الأعمال من التجار والمصنعين في مصر والتي تحمل انماطا غير تقليدية واستراتيجيات مستحدثة من أجل رفع مستوي الأداء التجاري البيني المصري الإفريقي ، وأن هناك إيمان عميق بأهمية تعظيم الأداء التجاري مع القارة الإفريقية حيث أن فاتورة إستيراد القارة سنويا تتخطى ٥٦٠ مليار دولار لا يتعدى نصيب ٥ منها إلى ٦ مليار دولار فقط ، الأمر الذي يدفعنا إلى العمل الجاد لتذليل كافة الصعوبات والتحديات لزيادة التبادل التجاري مع دول القارة ، الأمر الذي يتماشي مع توجهات القيادة السياسية وإيمانها بأن إفريقيا هي الظهير والسوق الواعد المستقبلي وعلينا ان نعمل متكاملين لتعظيم التعاون والتبادل التجاري مع دول القارة.

ومن جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على ان الجمعية لديها استراتيجية ورؤية جديدة تنبثق من دراسات واقعية أكدت بضرورة التواصل الدائم والمتابعه الجادة مع نظرائها من الجمعيات والاتحادات ومجتمع المال والأعمال الإفريقي داخل دول القارة ،وأن الجمعية تعمل على التوسع في دمج الأعضاء المميزون من دول القارة للعمل معهم ، الأمر الذي سيجعل العمل التجاري بين رجال أعمال وسيدات أعمال مصر والقارة أمرا ميسرا تسير فيه الجمعية على محاور جديدة مبنية على العلاقات الجادة لتخرج منها شراكات استثمارية وتجارية حقيقة على أرض الواقع.

وأعرب الدكتور شريف سليمان رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن أمله في أن يكون السوق الإفريقي هو وجهة التجار والمصنعين المصريين وان علينا جميعا زيادة التواصل المحلي والاعلامي والمجتمعي للتعريف بفرص ومجالات التصدير للقارة ومدى أهمية ذلك ، كما اننا نتطلع لتلقي معلومات عن السلع الأولية والخامات التي يمكن أن نستوردها لمصانعنا من قلب القارة من حيث الجودة والمواصفات والأسعار ومقارنتها بالسعر العالمي كما يمكن الإستفادة من إعادة تصنيعها وتغليفها ، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على التبادل التجاري المصري الإفريقي.

واكد كريم البرقوقي نائب رئيس لجنة التصدير بالجمعية على أن اللجنة ستعمل جنبا الى جنب مع ادارة افريقيا والفريق المتميز من الملحقين لإستكمال دراسات الأسواق الإفريقية وتقديم الدعم والعون والمشورة للخدمات التصديرية المتكاملة لاعضاء الجمعية وغيرهم من مجتمع الأعمال المصري بشكل يضمن تحقيق الهدف العام والمنشود والتغلب على المشاكل اللوجيستية وتحديات فاتورة الشحن والنقل والعديد من الخدمات الأخرى.

شهد الإجتماع شرحا تفصيلا موسعا من جانب الملحقين التجاريين عن الأسواق الخمس الإفريقية السابق الإشارة إليها متضمنا الفنيات والنقاط الأساسية والإقتصادية وأهم الفرص التجارية والإستثمارية ووالوقوف على التحديات والعمل ٦لى تطبيق الآليات المستحدثة لأخذ مساحات جديدة من التعاون التجاري الإيجابي بين مصر وهذه الدول والأسواق الواعدة.