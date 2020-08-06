نائب محافظ سوهاج وممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء في زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بقرى ” الكولة والكوامل والهجارسة “

كتب عبد الحي عطوان

قام الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج يرافقه المهندس هيثم مازن ممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء، بزيارة تفقدية لمشروعات برنامج ” حياة كريمة ” بقرى ” الكولة بمركز أخميم، والكوامل والهجارسة بمركز سوهاج”، بحضور وحدة تنسيق حياة كريمة بالمحافظة، ورؤساء مدن أخميم وسوهاج . حيث بدأ نائب المحافظ وممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء الجولة بتفقد الوحدة البيطرية بقرية الكولة بأخميم، والتي تم تسليمها مبدئيا، وجاري التسليم النهائي من قبل مديرية الإسكان، ثم تفقدوا تأهيل المنازل الأولى بالرعاية المنفذة من قبل جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، كما تم تفقد مركز شباب الكولة، وجناح مدرسة نجع الساقية وتوسعة المدرسة بسعة ” 22 فصل “، كما تم زيارة موقع محطة الصرف الصحي بالكولة . ثم توجه ممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء إلى محطة المعالجة بالكوامل بمركز سوهاج التي تم الإنتهاء منها بنسبة 100%، وتفقدوا مركز شباب الكوامل، والوحدة الصحية بالقرية التي يتم تطويرها وتجهيزها طبقا للنموذج النمطي للتأمين الصحي الشامل . وانتهت الجولة التفقدية بزيارة قرية الهجارسة بمركز سوهاج، حيث تفقدوا محطة الرفع بالقرية والتي تم الإنتهاء منها بنسبة 100%، وقاموا بزيارة المنازل الأولى بالرعاية المنفذة من قبل جمعية صناع حياة، حيث تم الإنتهاء من 170 منزل تأهيل متكامل .