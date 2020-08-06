وزير قطاع الأعمال العام يستعرض استراتيجية تطوير شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد، بحضور المهندس/ هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية المقترحة من مجلس الإدارة بشأن تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي تضمنت عدة محاور منها تطوير محفظة الأراضي الضخمة في هليوبوليس الجديدة وهليوبارك، وتعظيم استغلال الأصول العقارية المملوكة للشركة والمتمركزة في منطقة الكوربة، وحسن استغلال حديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخي.

وتضمنت الاستراتيجية كذلك خطة إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، ورسم صورة جديدة للشركة تتناسب مع تاريخها وعراقتها.

وقد أشاد الوزير بالاستراتيجية المقترحة وجهود مجلس الإدارة في إعدادها، وطلب سيادته إجراء بعض التعديلات وإعادة العرض في غضون أسبوعين ليتم الإفصاح عن الاستراتيجية في مؤتمر صحفي.