” الشرق الأوسط ” تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط اليوم” الخميس” ، بالذكري الخامسة لقناة السويس الجديدة والتي تتضمن الاحتفالية الفترات والبرامج التالية :

1- من ام الدنيا … لكل الدنيا

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع بعض أساتذة الطرق والتخطيط والهندسة عن الإنفاق ومعايير السلامة والأمان المتبعة فيها ولقاءات حول كيفية بناء وخلق مجتمعات جديدة مدنية وسكنية وصناعية حول القناة .

2- بشرة خير

لقاءات مع الفريق مهاب مميش والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس حول كيفية تحقيق قناة السويس الجديد للهدف من إنشائها خلال الفترة الماضية .

3- النور علي شط القناة

لقاءات متنوعة مع القبطان وسام عباس كبير مرشدين بهيئة قناة السويس والدكتور ماهر ابو جندية الخبير الاقتصادي والدكتور هاني سويلم خبير الموارد المائية واللواء محمد الغباري خبير عسكري أحد أبطال أكتوبر حول أهمية عائد قناة السويس الجديدة في مجالات الاقتصاد والتجارة الخارجية والثروة السمكية وغيرها .

4- بالأرقام

لقاءات مع د. محمد السيد سليم خبير سياسي بمركز الأهرام والدكتور عمار علي حسن خبير سياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي حول أهمية القناة منذ 150 عاما وحتى الان واختلاف نسب هذه الأرقام

5- شغل دراما

لقاءات متنوعة مع نجوم الفن والنقاد عن الاعمال التي تناولت ذكر القناة مثل لقاء مع المخرج محمد فاضل عن فيلم ناصر 56 وجزء تاميم القناة وغيره من الاعمال وكيف يمكن تجسيد اعمال تتناول اهمية مشروع قناة السويس الجديدة مع الناقد الفني أحمد سعد الدين

6- علي السمسمية ونجم وأغنية

لقاءات متنوعة مع الفنانين الذين شاركوا وحضروا افتتاح القناة الجديدة مثل الموسيقار عمر خيرت والمطرب أحمد جمال والمطربة كارمن سليمان – خالد زكي – سامح الصريطي عن مشاركتهم للقناة بعد افتتاحها مثل وفاء عامر – نهال عنبر – ندي بسيوني

فيما تحتفل إذاعة البرنامج العام من خلال اجراء مداخلات هاتفي >استاذ التاريخ للحديث ليقرا الذكري قراءة تاريخية عميقة وربط ذلك بالمشاريع القومية والإنجازات التي قامت في منطقة القناة مع إذاعة مقاطع من كلمة السيد الرئيس بهذه المناسبة الاستاذ الدكتور / جمال شقرا استاذ التاريخ المعاصر جامعة عين شمس ، استاذ علوم سياسية ليقرا الذكري قراءة سياسية وبيان الدور السياسي الذي لعبة هذا الشريان الملاحي قناة السويس الأولي والثانية في علاقة مصر بالمجتمع الخارجي وربط ذلك والاستثمارات ذات الصلة بافتتاح قناة السويس الجديدة . وفي ( مصر لحظة بلحظة نذهب الي محافظتي السويس والإسماعيلية ونتابع الأفراح ذات الصلة بهذ الذكري ومشاعر ابناء المحافظتين مع حفر القناة الثانية ويتم التواصل مع مراسلينا هناك في المحافظتين + إذاعة الأغنيات المناسبة وحوار مع المسئولين هناك وخبرا الاقتصاد

وفي الفترة القاهرة اون لاين حيث يتم إذاعة مقاطع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للواء آنذاك كامل الوزير ورد السيد الرئيس علي الفريق مهاب مميش ان الامر يتم في سنه صفحات من سيرة ام الدنيا حلقة خاصة عن وقائع احتفالات افتتاح قناة السويس واهم ما ارتبط بها من احداث ضيف الحلقة المؤرخ محمد الشافعي ،عبقرية مصر حلقة خاصة عن قناة السويس في التاريخ المصري الحديث والقديم ووقفات جمال حمدان اما قيمتها ضيف الحلقة الدكتور عاصم الدسوقي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر ، ثم برنامج حديث الصباح تحت عنوان قناة السويس دعوة للعمل لفضيلة الشيخ اسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف

برنامج لؤلؤة من السنة تحت عنوان عمارة الأرض وتتناول الحلقة أهمية أعمار الأرض وإثره علي حياة الإنسان والمجتمع وان أعمار الأرض دعا اليه الإسلام

لقاء مع المهندسة ناهد أحمد بمعهد بحوث الصحراء عن المردود الاقتصادي للاسرة المصرية بعد افتتاح القناة واتاحة فرصة عمل لشباب الاسرة

لقاء مع د. ريهام عب الرحمن أستاذة علم النفس وحوار عن تكاتف المصريين وتعاونهم في حفر قناة السويس بالمال أو بالمجهود وتاكيد علي الانتماء الي مصرنا الحبيبة ، ولقاء مع الاستاذة ماجدة النويش مقررة فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة الإسماعيلية ومشروعات التنمية الي فهم الاسر ومسانده المراة لإقامة مشروعات صغيرة بعد افتتاح القناة الجديدة

وعلي إذاعة الكبار ، يليه فترة مفتوحة القناة حياة وتستضيف الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والحديث حول الاهمية التاريخية والحديثة كاهم مجري مائي في العالم ، دكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائية والخبير الاستراتيجي المائي واهم الفوائد التي تعود علي مصر والعالم من قناة السويس

فترة مفتوحة قناة السويس عبور جديد وتستضيف الأستاذ محمد السيد حسن احد المستمعين 77 سنه وحديث حول اهمية قناة السويس عبر الاجيال

لقاء مع المستمعة فايزة رزق 69 سنه حول أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والعالم ، محمود سالم المليجي رئيس منطقة حفر قناة السويس والحديث حول تاريخ حفر قناة السويس عبر الأجيال وكيف تم حفر القناة الجديدة بسواعد المصريين العظماء ، والفترة المفتوحة ما يطلبة الكبار

تلبية رغبات الكبار وإذاعة الأغاني التي تتحدث عن قناة السويس القديمة والحديثة ، بالإضافة لتطويع البرامج لهذه المناسبة