خطة البرامج كاملة لـ ” البرنامج العام” لاحياء ذكرى قناة السويس الجديدة

وضعت إذاعة البرنامج العام خطة برامج كاملة، لاحياء الذكري الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة ، وذلك من خلال اجراء مداخلات هاتفية مع :

استاذ التاريخ للحديث ليقرا الذكري قراءة تاريخية عميقة وربط ذلك بالمشاريع القومية والإنجازات التي قامت في منطقة القناة مع إذاعة مقاطع من كلمة السيد الرئيس بهذه المناسبة الاستاذ الدكتور / جمال شقرا استاذ التاريخ المعاصر جامعة عين شمس ، بالاضافة الى قراءة سياسية وبيان الدور السياسي الذي لعبة هذا الشريان الملاحي قناة السويس الأولي والثانية في علاقة مصر بالمجتمع الخارجي وربط ذلك والاستثمارات ذات الصلة بافتتاح قناة السويس الجديدة .

وفي ( مصر لحظة بلحظة نذهب الي محافظتي السويس والإسماعيلية ونتابع الأفراح ذات الصلة بهذ الذكري ومشاعر ابناء المحافظتين مع حفر القناة الثانية ويتم التواصل مع مراسلينا هناك في المحافظتين + إذاعة الأغنيات المناسبة وحوار مع المسئولين هناك وخبرا الاقتصاد

وفي الفترة القاهرة اون لاين حيث يتم إذاعة مقاطع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للواء آنذاك كامل الوزير ورد السيد الرئيس علي الفريق مهاب مميش ان الامر يتم في سنه

صفحات من سيرة ام الدنيا حلقة خاصة عن وقائع احتفالات افتتاح قناة السويس واهم ما ارتبط بها من احداث ضيف الحلقة المؤرخ محمد الشافعي

عبقرية مصر حلقة خاصة عن قناة السويس في التاريخ المصري الحديث والقديم ووقفات جمال حمدان اما قيمتها ضيف الحلقة الدكتور عاصم الدسوقي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر

برنامج حديث الصباح تحت عنوان قناة السويس دعوة للعمل لفضيلة الشيخ اسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف

برنامج لؤلؤة من السنة تحت عنوان عمارة الأرض وتتناول الحلقة أهمية أعمار الأرض وإثره علي حياة الإنسان والمجتمع وان أعمار الأرض دعا اليه الإسلام

لقاء مع المهندسة ناهد أحمد بمعهد بحوث الصحراء عن المردود الاقتصادي للاسرة المصرية بعد افتتاح القناة واتاحة فرصة عمل لشباب الاسرة

لقاء مع د. ريهام عب الرحمن أستاذة علم النفس وحوار عن تكاتف المصريين وتعاونهم في حفر قناة السويس بالمال أو بالمجهود وتاكيد علي الانتماء الي مصرنا الحبيبة

لقاء مع الاستاذة ماجدة النويش مقررة فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة الإسماعيلية ومشروعات التنمية الي فهم الاسر ومسانده المراة لإقامة مشروعات صغيرة بعد افتتاح القناة الجديدة

وعلي إذاعة الكبار

فترة مفتوحة القناة حياة وتستضيف الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والحديث حول الاهمية التاريخية والحديثة كاهم مجري مائي في العالم

أ‌. د نادر نور الدين استاذ الموارد المائية والخبير الاستراتيجي المائي واهم الفوائد التي تعود علي مصر والعالم من قناة السويس

فترة مفتوحة قناة السويس عبور جديد وتستضيف الأستاذ محمد السيد حسن احد المستمعين 77 سنه وحديث حول اهمية قناة السويس عبر الاجيال

لقاء مع المستمعة فايزة رزق 69 سنه حول أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والعالم

م. محمود سالم المليجي رئيس منطقة حفر قناة السويس والحديث حول تاريخ حفر قناة السويس عبر الأجيال وكيف تم حفر القناة الجديدة بسواعد المصريين العظماء

الفترة المفتوحة ما يطلبة الكبار

تلبية رغبات الكبار وإذاعة الأغاني التي تتحدث عن قناة السويس القديمة والحديثة