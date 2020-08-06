محافظ المنيا يتابع مع ممثلي امانه المشروعات بمجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة ” حياة كريمة “

كتب اسامه سيد عبد العال

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع ممثلي أمانة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة السيد رئيس الجمهورية “حياة كريمة” بالمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ودكتور محمد الفرجاني ودكتور محمد السيد ممثلي أمانة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة وبشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة وعدد من ممثلي الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ المبادرة. واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من الاعمال التي تم تنفيذها بالمبادرة، وقد شملت تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق ورصف وشباب ورياضة وتأهيل وترميم منازل، وقد تم انهاء الاعمال بعدد كبير منها إنشاء 35 فصل ” توسعة” لمدرسة أولاد الشيخ الابتدائية والإعدادية، وإنشاء 18 فصل ” توسعة” بمدرسة أولاد الشيخ الابتدائية، وذلك بإجمالي 11 مليون و 580 ألف جنيه، وتم نهوهم بالكامل، وسيدخلون الخدمة العام الدراسي القادم. كما شملت الاعمال إنشاء وحدة صحية طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرية أولاد الشيخ بتكلفة 5 مليون و 562 ألف جنيه، ومتوقع نهوها نهاية هذا العام ، وتم تطوير الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمبلغ 2 مليون و 953 ألف جنيه، ومتوقع نهوها في أكتوبر القادم. أكد المحافظ على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات ، وبخاصة محافظات الصعيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن الهدف منها الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية ، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة، تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن، حيث تنفذ المبادرة وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي. هذا وتجري أعمال المبادرة في 6 قري بالمحافظة هي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، أولاد الشيخ بمركز مغاغة، زعبرة بمركز ديرمواس، الشيخ عبادة بمركز ملوي، وشيبة بمركز أبو قرقاص.