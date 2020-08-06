“خمس سنوات نجاح”.. شعار شبكة” الإذاعات الموجهة” للاحتفال بذكري قناه السويس الجديدة

تحتفل شبكة الإذاعات بجميع شبكاتها العاملة إذاعة فقرات ربط للتعريف بالمناسبة وإذاعة اغاني مناسبة

إذاعة لقاءات بالبرامج الحوارية باللغة العربية علي النحو التالي :

برنامج خاص بعنوان قناة السويس محور المستقبل يتضمن لقاء مع الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده ، ويتحدث حول مخططات التنمية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس .

حلقة خاصة من برنامج الاحداث تتضمن لقاء مع السيد اللواء محفوظ طه مرزوق مدير الكلية الحربية الأسبق للتحدث عن قناة السويس الجديدة وأهميتها لمصر والعالم

حلقة من برنامج لقاء وتتضمن لقاء مع ا. د جمال شقره – استاذ التاريخ بجامعة عين شمس ومستشار الشئون السياسية والاستراتيجية .

حلقة من برنامج لقاء الاحبة باللغة العربية