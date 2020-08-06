خلال الموجة الـ ١٦ لإزالة التعديات … محافظ سوهاج: إزالة 559 حالة تعدي خلال 29 يوم

كتب عبد الحي عطوان

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 559 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، خلال 29 يوما، ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الأربعاء 8 يوليو الماضي، وتستمر حتى 15 أغسطس الجاري، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وكشف “الفقي” أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات أسفرت عن إزالة 384 حالة تعدي على أراضى مبانى بمساحة 35 ألف و 505 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 175 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 308 فدان و18 قيراط و5 أسهم . وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.