بدأ تلقى تظلمات الثانوية العامة بالاسكندرية والنيابة تواصل التحقيق فى واقعة انتحار موظفة

كتب احمد سلامة

بدأت مدرستى شدوان ونبوية موسى بالاسكندرية اليوم فى تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على الدرجات الخاصة بنتائج الامتحانات التي تم اعتمادها وإعلانها منذ يومين، حيث يستمر التقديم لمدة 15 يومًا من اليوم الأول لبدء التظلمات، وذلك نظرًا لإجراء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي بعد نهاية تقديم التظلمات وتتضمنت إجراءات التظلم، بسداد الطالب مبلغ مائة جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم فى مكاتب البريد أو أحد البنوك .من جهة تواصل نيابة المنتزه أول تحقيقاتها فى واقعة انتحار موظفة مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثامن بمنطقة ميامى دائرة قسم شرطة أول المنتزه الإسكندرية. واستعجلت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تحريات المباحث حول مصرع الموظفة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وإن كان يوجد شبهة جنائية حول الحادث من عدمه، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من ذلك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.كانت المتوفية وعمرها “25” عاما قد نقلت الى مستشفى شرق المدينة وتوفيت على الفور وبسؤال والدها قرر أن نجلته تعاني مرضًا نفسيًّا، وقام بتقديم للنيابة التذاكر الطبية التي تؤكد أقواله، حيث غافلتهم وألقت بنفسها من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الثامن ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.