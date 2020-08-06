اتصال تضم “vivo” لعائلتها وتبدأ فى توزيع منتجاتها الأسبوع القادم

أعلنت شركة “اتصال” للتجارة أنها قامت بتوقيع عقد شراكة مع شركة “فيفو” Vivo المتخصصة فى صناعة الهواتف المحمولة لتولى مهمة توزيع وبيع منتجاتها داخل السوق المصرى وذلك بداية من الأسبوع القادم.

واختارت شركة اتصال شركة فيفو المتخصصة فى صناعة الهواتف المحمولة حرصا منها على اختيار أشهر العلامات التجارية التى تتمتع بالجودة العالية والاختيارات المتنوعة والتى تعد مناسبة لاحتياجات المستهلك المصرى، خاصة وأن شركة فيفو تعد من أكبر خمس علامات تجارية متخصصة فى سوق الهواتف المحمولة على مستوى العالم.

وأكد أحمد أبو عوف، مدير عام شركة اتصال، أنه اختار شركة فيفو لتكون ضمن عائلة اتصال لثقته الكبيرة فى جودة هذا المنتج الذى يحظى بشهرة عالمية وحصة سوقية تقدر بـ 10 % من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن يحقق نجاحا كبيرا مع هذا المنتج داخل السوق المصرى بصورة مشابهة أو أكبر من التى حققها خارج البلاد.

وأكد ديفيد كي، مدير عام شركة فيفو مصر أنه سعيد بهذه الشراكة الجديدة التى يتطلع من خلالها إلى أن تحقق منتجات فيفو انتشارا كبيرا داخل السوق المصرى ونجاحا جديدا من خلال ذراعها الجديد فى السوق المصرى شركة “اتصال”.