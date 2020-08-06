“النقل”: تدريب شباب العاملين بالوزارة وتأهيلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة

استقبل الفريق مهندس “كامل الوزير”، وزيرالنقل، اليوم بمقر الوزارة الدكتورة” رشا راغب”، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وفي بداية اللقاء اكد الوزير انه منذ تولي حقيبة وزارة النقل وضع خطة شاملة لتاهيل العنصر البشري في كافة قطاعات وزارة النقل باعتباره احد اهم عوامل نجاح المنظومة وانه اصدر توجيهاته المشددة لكافة رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة باستمرارية الدورات التدريبة لكافة العاملين على مدار العام

ثم استعراض وزير النقل مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية خلال المرحلة الحالية والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل بالاكاديمية على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة بهدف رفع مستوى كافة العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب ، حرص الأكاديمية علي توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة النقل لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع علي المواطن المصري .و ان الاكاديمية تسعى دائما لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.