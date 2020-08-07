قرار جمهوري بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المعتمدة في أنجمينا بتشاد بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٣.ومن ناحية أخرى، نشرت الجريدة في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 517 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001.