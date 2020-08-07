ستجابة لشكاوى المواطنين محافظ كفرالشيخ يغلق 7 مقاهى

كتب منتصر النجار

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ (( لبوابه الأهالى المصرية )) إن الحملات التي شنها رؤساء المدن على الأسواق تمكنت من ضبط عدد من الشيش بـ7 مقاهى وأنه أصدر قراراً بغلق تلك المقاهى 7 أيام وتحرير محاضر للمخالفين وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تابع أعمال التطهير والتعقيم التي شهدتها المصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد، وحملات النظافة التي شهدتها المدن وحملات إزالة الإشغالات وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أنه تلقى شكوى من عدد من المواطنين بشارع دمياط بتقسيم 4 بغرب مدينة كفر الشيخ للمطالبة برفع مخلفات وقمامة متراكمة منذ مدة كبيرة بجوار أحد المنازل وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه وجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بسرعة توجيه معدات مجلس المدينة ونقل المخلفات واعادة تأهيل الموقع محذراً من إلقاء المخلفات به والقمامة حفاظاً على صحة المواطنين