وقفة احتجاجية لعمل مصنع اليكتريك للمبات بالمنطقة الصناعية بقويسنا احتجاجا على غلق المصنع

كتب عادل شحتينو

نظم العشرات من عمال شركة مصر اليكتريك لتصنيع اللمبات بمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا وقفة احتجاجية أمام المصنع وافترشوا الأرض بعد قيام صاحب الشركة باغلاق أبواب الشركة أمامهم ووقف العمل منذ اول يوليه الماضى دون صرف مستحقاتهم المالية يقول وائل عاصم شلبى احد العمال نحن نعمل بالمصنع من22عام فوجئنا بصاحب الشركة يطلب منا التوقيع على استمارة6 وهى استقالة دون صرف مكافأة نهاية الخدمة ويضغط علينا لأخذ مستحقاتنا المالية المتأخرة حوافز شهر6ومرتب وحافز شهر7مقابل التوقيع ويضيف عمرو احمد توفيق ان صاحب العمل يعرض علينا برتوكول ابرمه للانتقال لشركة أخرى تعمل بنفس النشاط ولكن بعقد سنوى قابل للتجديد حسب رغبة صاحب العمل وبمرتبات اقل مما نحصل عليه وهو ما نرفضه! كشف محمد زكريا الشعراوى ان عدد العمال المتضررين والذين يتمسكون بحقوقهم 30عامل قمنا بتحرير محضر بقسم شرطة قويسنا رقم7380ادارى لإثبات الحالة اضافة لتقديمنا30شكوى بأسم كل عامل بمكتب عمل قويسنا . أكدت إحدى العاملات ان كثير منا مصاب بأمراض مزمنه وبعد توقف الشركة عن العمل لا نستطيع عمل خطاب تأمين صحى لصرف العلاج لافته ان ذلك يعنى موتنا بالبطيئ وتساءلت اين المسؤولين بمديرية القوى العاملة واين تحرك مكتب العمل بقويسنا لحمايتنا من هذا التعسف الواضح أكد طارق الحداد امين جمعية حقوق الإنسان بقويسنا حق هؤلاء العمال بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة اضافة لضمان عمل مستقر ومرتب مجز يستطيعون به الوفاء بمتطلبات الحياة ناشد وائل حسنين المسؤولين بمديرية القوى العاملة الاضطلاع مسؤولياتهم والتحرك السريع لحماية حقوق هؤلاء العمال الغلابه وإعطائهم مستحقاتهم وضرورة تفعيل القوانين واللوائح التى تنظم العمل بين رجال الأعمال أصحاب المصانع والشركات وبين العمال