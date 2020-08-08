سهرة اللية بـ” صوت العرب” حفل غنائى نادر لـ” ماجدة الرومى” 

عندما ينتصف ليل السبت من كل أسبوع يبحر معكم رضوان صوان وهاني فؤاد في بحر الزمن الجميل والفن الأصيل ليستخرجوا لكم دررا من الحفلات الغنائية النادرة التي ملأت سمع الدنيا ومازالت ، وذلك من خلال سهرة مع برنامج ” حفل غنائى نادر”، مع ملاك الطرب العربي الفنانة ماجدة الرومي الذي أقيم على مسرح صالة التزلج في الكويت في افتتاح مهرجان هلا فبراير 2015 في دورته السادسة عشرة والتي حملت شعار قائد العمل الإنساني الذي حاز علية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من قبل الأمم المتحدة تقديرا لجهوده الإنسانية ،وهنا يصمت اللسان لترتوي القلوب والأذان فاستمعوا واستمتعوا بهذا الحفل النادر للفنانة ماجدة الرومي، البرنامج على هواء صوت العرب ،من تقديم رضوان رضوان ، ومن اخراج هانى فؤاد.