غرفة عمليات في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة وإتحاداته المحلية لمتابعة”إنتخابات الشيوخ”..وحث العمال على المشاركة.

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ،بنقاباته العامة ،وإتحاداته المحلية بالمحافظات،ومؤسسته الثقافية،عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة،وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة ،ورؤساء نقابات ،ورؤساء إتحادات محلية ،لمتابعة إجراءات وفعاليات إنتخابات مجلس الشيوخ،المقرر إجراؤها يومي 11 و12 من الشهر الجاري “أغسطس 2020″،وبالتحديد يومي “الثلاثاء والأربعاء” من هذا الأسبوع .

جاء ذلك في بيان صحفي بإسم الإتحاد العام ونقاباته العامة “28 نقابة عامة”،وإتحاداته المحلية ،صادر اليوم السبت .

وفي البيان ،قال محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن “الغرفة المركزية” بمقر “الإتحاد العام” بالقاهرة ،سوف تمارس مهامها في المتابعة إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف المتابعة العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية .

ودعا البيان عمال مصر المنتمين إلى عضويته والبالغ عددهم ما يقارب من الـ4 ملايين عامل ،وكذلك الذين يمثلهم ،ويدافع عن مصالحهم ،من قوة عمل تبلغ أكثر من 25 مليون عامل في كافة القطاعات ومواقع الإنتاج في ربوع الجمهورية،دعاهم إلى النزول والمشاركة في إنتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وجاء في البيان أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يدعم القائمة الوطنية “من أجل مصر” ، موضحا أن مكونات هذه “القائمة” تشير إلى إعلاء المصلحة الوطنية،حيث تضم 11 حزباً بمختلف آرائهم وتوجهاتهم، مما يجعلها تمثل نقلة نوعية فى الأداء الحزبى ،والوطنى خلال الفترة المقبلة، ونموذج يحتذى به فى كافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وأكد البيان العمالي على ثقته الكبيرة في مشاركة عمال مصر “جنود الإنتاج”، في المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري،مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا ،بإرتداء الكمامات ،وإتباع سبل الوقاية ،موضحا أن ثقته هذه نابعة من الدور التاريخي ،و الوطني والمحوري لعمال مصر على مدار التاريخ ،ومقاومتهم للإرهاب ،والإرهابيين ،ومساندتهم للدولة المصرية في مواجهة الأزمات والأوبئة ،ودعمهم وتفويضهم للقيادة السياسية في حماية الأمن القومي في الداخل والخارج ،إضافة إلى مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات .