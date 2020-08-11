غرفة عمليات القاهرة : لا شكاوي من اللجان الانتخابية حتي الان

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تخصيص الرقم الساخن ١٥٤٩٦ لتلقي أي شكاوي او بلاغات تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ .

وأكد المحافظ بانه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وتم عمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن ، كما أكد على أنه تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات .

ودعا المحافظ المواطنين الى المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم .

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