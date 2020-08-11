٩٤ متسابق من ٢٠ جامعة يتنافسون في مسابقة الجملة الرياضية بالدورة الالكترونية الاولى

انطلقت أمس الاثنين منافسات مسابقة الجملة الرياضية ضمن فاعليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وتستمر لمدة اسبوعين.

واكد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد على تميز عروض ومشاركات الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديمهم جمل رياضية مميزة تتحدي قدراتهم البدنية، كما تم إخراجها بصورة مميزة عن زملائهم الطلاب الاسوياء، معربا عن سعادته بتحقيق هدف الاتحاد الرياضي للجامعات بنشر ثقافة الممارسة الرياضية لدي القاعدة العريضة من طلاب الجامعات غير الممارسين.

واشار الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الى ان العدد الاكبر للمشاركين في المسابقة كان من طلاب الكليات غير المتخصصة، والذين تميزت عروضهم للجمل الرياضية المقدمة بالإبداع والابتكار في توفير اماكن مناسبة لممارسة الجملة الرياضية بالمنزل أو محيطه، تحقيقا لشعار الدورة (الرياضة سمتنا .. حتي لو جو بتنا)، واستخدام أدوات بديل مبتكرة في التدريبات البدنية، والتي تميزت بمراعاة عوامل الأمن والسلامة، والإخراج الفني المتميز والتناسق الجمالي وتنوع التدريبات لأجزاء الجسم المختلفة.

كما كشف بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات عن مشاركة ٩٤ متسابق من ٢٠ جامعة من الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمنت العروض المقدمة جمل رياضية متنوعة من التمرينات المنزلية بأدوات وبدون أدوات، وجمل وعروض بدنية استعراضية وعروض بدنية بأدوات ابتكارية بديلة وعروض وتدريبات الزومبا .. معلنا تقييم المسابقة من خلال التفاعل الكترونيا للوصول الي افضل العروض المقدمة.

يذكر ان الدورة تقام بمناسبة ذكري إحتفالات ٣٠ يونيو، تحت شعار (الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا)، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الأتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة .. كما تتكون لجنة إدارة المسابقة من الدكتور طه جمال، وأيمن عبد العزيز، وأسامة خير.