“الري “: لجنة ايراد النهر في إنعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان ..والمؤشرات تُشير إلى كونه أعلى من المتوسط

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة اليوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٠ لإستعراض موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق،

وتم إستعراض موقف متابعة الأرصاد المائية بمحطات القياس بأعالى النيل، حيث تبين من خلال أعمال الرصد التي تتم على مدار الساعة الارتفاع الملحوظ للمناسيب المسجلة بمحطات القياس الرئيسية لهذا العام المائى.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المُبكر تحديد حجم الفيضان لهذا العام إلا أن المؤشرات لحالة الأمطار والسريان المائى حتى الان في النهر وروافده تشير إلى إحتمالية كونه أعلى من المتوسط

وفي ذات السياق فقد سجل النيل الأزرق تصرفات مائية مرتفعة تزيد عن المعدل وعن أرصاد العام الماضي، كما سجل نهر عطبرة تصرفات مائية تتجاوز المعدل ونظيرتها العام الماضي.

وجدير بالذكر انه يتم التنسيق علي مدار الساعة بين الرى المصري بالسودان ونظيره السوداني فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.

ووجه الدكتور عبد العاطي الي أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام