وزيرة الثقافة تدلى بصوتها في انتخابات الشيوخ

أدلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة صباح اليوم الثلاثاء 11 اغسطس بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة ابو بكر الصديق التجريبي بالشيخ زايد وقالت ان المجلس الجديد ياتى استكمالا للحياة التشريعية في مصر ويعد تأكيدا على نجاح الدولة المصرية بعد 30 يونيو في بناء مؤسساتها واستكمال المسيرة نحو مستقبل افضل لشعبها.

وأضافت عبد الدايم ان الغرفة التشريعية الثانية والمتمثله في مجلس الشيوخ تعد احد ركائز ودعائم العمليه الديمقراطية في مصر المواكبة لمرحلة التنمية التي يعيشها الوطن

وحثت عبد الدايم المواطنين على المشاركة الايجابية في الاستحقاق الإنتخابي من واقع المسئولية لكل مواطن من اجل إختيار أفضل من يمثلهم في هذا المجلس.