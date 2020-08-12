الاهلي والزمالك يسطعان في سماء الدوري بعد استئنافه

سطع نجم فريقي الأهلي والزمالك عقب استئناف مسابقة الدوري العام بعد غياب دام قرابة ١٥٠ يوما بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وقدما اداء متميزا ساعدهما على تخطى حمى البداية ليكون افضل اعداد وتجهيز لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد والراء المغربيين.

ووصل الأهلي للنقطة 52 ليواصل وحيدا التحليق في صدارة الدوري، بعد فوزه الاحد الماضي على انبي بهدفي ظهيريه محمد هاني وعلي معلول، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 15 بالدوري.

ورغم صمود الفريق البترولي حتى مرور أكثر من ساعة من اللعب، وتكتلاته الدفاعية القوية التي دفع بها حلمي طولان ألا أن صناعة أيمن أشرف على رأس محمد هاني، أذابت الصمود، قبل أن يوجه معلول الضربة القاضية في النهاية.

وحقق الاهلي عدة أرقام خلال هذه المواجهة ابرزها عودة حمدي فتحي للمشاركة في المباريات الرسمية بعد غياب دام لمدة 309 يوما، بالاضافة الى تسجيل محمد هاني أول هدف له مع الأهلي هذا الموسم، وهو الهدف الثالث له بشكل عام مع الأهلي في الدوري، بعدما سجل في شباك النصر في موسم 2017/2018 وفي شباك الداخلية الموسم الماضي 2018/2019 .. كما خرج الاهلي من المباراة بشباك نظيفة للمرة الـ14 في الدوري المصري هذا الموسم، ولم تهتز شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سوى 4 مرات فقط بالدوري هذا الموسم في 4 مباريات مختلفة من أصل 18 مباراة للفريق الأحمر.

ويعد هدف على معلول الرابع له مع الأهلي في الدوري هذا الموسم ليتساوى مع رمضان صبحي ومحمد مجدي “أفشة”، كما انه بهدف محمد هاني ارتفع عدد اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للأهلي في الدوري هذا الموسم إلى 14 لاعبا وهم: محمد هاني وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان ورمضان صبحي وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي ومروان محسن وأفشة والشحات وكهربا.

وخلال ضربة البداية اقتنص الزمالك، فوزًا صعبًا على حساب ضيفه المصري بهدف مدافعه محمود علاء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، ورغم صلابة دفاعات المصري وصموده اغلب فترات المباراة بل ومبادلته تهديد مرمى الزمالك الا ان خطأ مشترك بين محمود وادي الذي اخطأ في التغطية الدفاعية واحمد مسعود حارس الفريق كلفا فريقهما نقاط المباراة التي نالت رضا كارتيرون المدير الفني الزمالك الذي اكد انه حقق هدفه منها في ظل الغيابات الكثيرة في صفوفه وصلابة دفاعات المصري.

وتغير شكل واداء الزمالك للافضل في المباراة التالية امام الاتحاد السكندري الاثنين الماضي بعد عودة بعض اللاعبين الغائبين، ولعل أهم مكاسب الزمالك بعد عودة المسابقة هما اللاعبان الناشئان يوسف أسامة وحسام فيصل اللذان ظهرا بشكل جيد خلال مشاركتهما مع الفريق بالاضافة الى تألق اللاعب الشاب أيضا محمد حسن.