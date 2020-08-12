بمشاركة مصر ..مجلس مركزي طارئ للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من أجل “لبنان” ..غداً الخميس

يعقد المجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إجتماعاً طارئاً صباح غدا الخميس ،وذلك عبر “فيديو كونفرانس” ،للتضامن ودعم عمال لبنان في مواجهة النكبة الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي ما أسفر عنه ضحايا في الأرواح ،وخسائر فادحة في الممتلكات ..صرح بذلك الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن .

ويشارك في المجلس المركزي قيادات الإتحادات العمالية العربية العضوة في الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،وهي سوريا ولبنان ومصر والعراق وفلسطين والبحرين والكويت وليبيا والمغرب والجزائر والسودان ،إضافة إلى ممثلين من الاتحادة المهنية العربية:الصحة والنفط

والكيماويات ،والزراعة والسياحة والبلديات الصحافة والاعلام والتعليم والمصارف والبناء والاخشاب والغزل والنسيج ،والنقل،وإتحاد المتقاعدين العرب.ومن المقرر أن يلقي هؤلاء كلمات رسمية للحديث عن التضامن مع لبنان ،وكذلك التحديات التي تواجه ملف العمل والعمال عربيا ودوليا ..

وكان الأمين العام قد أرسل دعوة إلى الدول الأعضاء جاء فيها :”تهديكم الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أطيب تحياتها. ونظرا للحادث الجلل الذي حل بلبنان الشقيق نتيجة الانفجار المروع للذي حول مرفأ بيروت الى ركام والعاصمة الى مدينة منكوبة. وإذ نشاطر الشعب اللبناني وعمال لبنان هذا المصاب الأليم ، تقرر الدعوة الى انعقاد مجلس مركزي طارئ للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في بيروت عبر تقنيات التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” دور الحركة النقابية العربية بالتضامن ودعم عمال لبنان في مواجهة النكبة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية ” .

ويجدر بالذكر أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تأسس في 24 مارس 1956 ،ليضم في عضويته الاتحادات العمالية العربية -ممثلا الآن عن 100 مليون عامل عربي- كأداة تنظيمية للطبقة العاملة العربية في كفاحها القومي من اجل التحرر الوطني والاستقلال، وفي نضالها من اجل الوحدة العربية، وفي طموحها المشروع لإحداث التحولات الاجتماعية في الوطن العربي والانتصار لقضايا الحقوق والحريات النقابية ولحق التنظيم.