لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لإجراء جراحة لتوأمتين ملتصقتين عمرهما عام

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة طلب إجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ لتوأمتين ملتصقتين تبلغان من العمر 12 شهرا، تقيم أسرتهما في محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إن لجنة الاستغاثات الطبية تلقت استغاثة من أسرة التوأمتين الملتصقتين لين ولنا، البالغ عمرهما سنة، حيث طلبت جدتهما، وهي عائلهما الوحيد بعد انفصال الأب والأم، إجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ للتوأمتين.

وأضاف الدكتور حسام المصري: على الفور قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع جدة الطفلتين، لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة، ومن ثم تم التواصل مع الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، لاستقبال الطفلتين، وبالتنسيق مع الأسرة تم حجزهما برفقة والدتهما وعمل الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة.

وأكد المستشار الطبي لرئيس الوزراء أن لجنة الاستغاثات الطبية مستمرة في متابعتها لحالة الطفلتين الصحية، وحتى إجراء العملية وتماثلهما للشفاء، لافتا أيضا إلى أن اللجنة ترصد وتتابع استغاثات المواطنين الطبية على مدار الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.