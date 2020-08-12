انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الازهر

انطلقت بالمنظمة العالمية لخريجي الازهر، فعاليات البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين ، والذي تعقده المنظمة بنظام الحضور المباشر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19.

وألقي الدكتور عبدالشافى الشيخ الاستاذ بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعه الازهر، محاضرة بعنوان ” تفسير القرآن ومواجهة الفكر المتطرف” ، أكد فيها أن التطرف بكل أشكاله يشكل ظاهرة مرضية ، يؤدي إلي الانحراف في السلوك والفكر ، مشيراً إلي أن انتشاره مؤخراً يرجع إلي عدة أسباب أبرزها الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية ، الجهل، واتباع الهوى ، والتعصب.

وأوضح أنه نتيجة الانحراف الذى أصاب بعض أفراد الأمة وفهمهم الخاطئ لروح هذا الدين الوسط، ترتب على ذلك إخراجها عن تيار الوسطية، وظهرت الجماعات والتيارات المنحرفة التي تنشر العداء و التطرف بين المجتمعات .

وأضاف الدكتور عبد الشافي ، أن الوسطية هي إحدي الخصائص العامة للإسلام، وهي منافية للتطرف بكل أشكاله وصوره ، وهي صمام الأمان للمجتمع الإسلامي و أبرز سمات منهج الازهر الشريف ، الذي يدعو للتعايش و نبذ العنف وقبول الآخر.

وفي الختام أكد علي أهمية الشباب في بناء المجتمع ، فهم أساس تقدمه وتطوره، وأوصى الوافدين بالتمسك بمنهج الازهر القائم علي الوسطية والمحافظ عليها.

تهدف المنظمة من خلال عقد هذه البرامج التدريبية ، لترسيخ وسطية الاسلام و محاربة الفكر المتطرف ونشر منهج الازهر الشريف.