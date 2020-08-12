 وزير الري يستقبل مدير مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدني وشمال إفريقيا تقديراً لمجهوداته في دعم قضايا المياه والأمن الغذائي محلياً وإقليماً بعد إنتهاء تكليفه

إستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السيد عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد لأنظمة الأغذية والزراعة ومدير مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدني وشمال إفريقيا ، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة و السيد نصرالدين مدير مكتب الفاو بالقاهرة وتأتي تلك الزيارة نظراً لإنتهاء تكليف السبد عبدالسلام ولد أحمد وختام أعماله كمدير عام مساعد لأنظمة الأغذية والزراعة ومدير مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدني وشمال إفريقيا

وتجدر الإشارة الى انه تم تكليف ولد أحمد بمنصب وزير البترول والطاقة والمعادن في الحكومة الموريتانية، وقد استعرض ولد أحمد الإنجازات التي تحققت في مجال تحسين إدارة المياه بالتعاون مع المنظمة وأهم الأنشطة الجاري تنفيذها في مجال إدخال نُظم الري الحديث و استخدام الطاقة الشمسية في مجال المياه وقام الدكتور عبد العاطي بإهدائه درع الوزارة تكريماً لمجهوداته في دعم قضايا المياه والأمن الغذائي محلياً وإقليماً مع تمنياته له بدوام التوفيق .