ماضى : توافد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

كتب منتصر النجار

شهدت مقار اللجان الانتخابية، صباح اليوم الاربعاء توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن إلى مقار اللجان الانتخابية وذلك للإدلاء بأصواتهم الانتخابية فانتخابات مجلس الشيوخ قالت المهندسة عايده ماضى رئيس مركز ومدينة مطوبس أن كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تتوافد علي مقار اللجان الانتخابية بقري مركز مطوبس للادلاء بأصواتهم، حيث حرص الجميع على ارتداء الكمامة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأكد ت ماضى على تواجد أمنى مكثف وتنسيق كامل بين جميع الأجهزة داخل المركز مشدده علي رؤساءالوحدات القروية ببرمبال والجزيرة الخضراء ومنية المرشد والبصراط وبنى بكار والنواب بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات بالإضافة إلى توافر كافة سبل الراحة لأفراد القوات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمدينة والقرى