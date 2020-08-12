محافظ أسيوط: فتح اللجان في موعدها وبدء عملية التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ  

كتب سويفى رشدى قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن لجان انتخابات مجلس الشيوح بأسيوط فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان وسط تواجد أمني مكثف لافتا إلى تأخر فتح لجنة واحدة رقم 170 بمدرسة العقب الابتدائية بقرية بني محمد مركز أبنوب مشيراً إلى عدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات أو رصد لأي خروقات في اليوم الأول حيث جرت بهدوء دون أي مشاكل … جاء ذلك خلال متابعته لفتح اللجان بغرفة العمليات المركزية بحضور العميد أركان حرب خالد شكرى بالمنطقة الجنوبية العسكربة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة. وأكد المحافظ إنه تابع أعمال تعقيم وتطهير اللجان قبل فتح أبوابها لليوم الثاني مشددًا على استمرار أعمال التعقيم على مدار اليوم والالتزام بكمامات والكاشف الحراري. كان محافظ أسيوط قد تابع خلال جولات متتالية عملية التصويت خلال اليوم الأول بلجان مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية ومدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية وخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق ولجان مدرسة الجلاء الإبتدائية والخيرية الإسلامية والمعهد الأزهري بحي غرب للاطمئنان على سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم من خلال تخصيص أماكن لإنتظار الناخبين وعمل تند ومظلات لهم بالإضافة إلى تزويد المقار الانتخابية ببوابات تعقيم وتوفير كواشف حرارة وكحول وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدة العاملين باللجان وأفراد الأمن. يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر اليوم الأربعاء ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و 677 ألف و955 ناخب يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.