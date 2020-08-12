“الهلال مع الصليب” في تظاهرة قادتها نقابة الخدمات الإدارية في إنتخابات الشيوخ 

رصدت الكاميرا صورا من تظاهرة في حب مصر قادتها النقابة العامة للخدمات الإدارية والإجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري ،في بعض مواقع صناديق الاقتراع للتصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ اليوم الاربعاء ،وبالتحديد في “قطاع الأوقاف” بالمحافظات،حيث يشارك المسيحين مع اخوانهم المسلمين رافعين شعار “الهلال مع الصليب من أجل مصر ” .

وقال المهيري في تصريح صحفي أن النقابة العامة تقوم بحث العمال على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تبدأ به مصر لبناء مؤسساتها التشريعية والدستورية ،واصفا إقبال العاملين بقطاع الخدمات الادارية والإجتماعية بالمتميز والكبير ،داعيا العامليم بالاستمرار في النزول والمشاركة للخروج بمظهر يليق بمصر في ظل التحديات الراهنة .