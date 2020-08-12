بالمستندات :وزارة الأوقاف تحتضن الإرهابيين.. مختار جمعة يجدد الخطاب الديني بتعيين الإخوان لمناصب قيادية  

أعلنت وزارة الأوقاف مرارًا وتكرارًا تصديها للفكر المتطرف في تصريحاتها مختلفة وعبر موقعها الإلكتروني، بدأت في عام 2018 بتحذير الأئمة ممن يحاولون استخدام صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عمل الأمام، أو بمحاولة تجييش الرأي العام تجييشًا سلبيّاً، بما يضر المصلحة الوطنية، كما نبهت من تكوين أي تنظيم أو الدعوة إليه خارج إطار القانون أيًّا كان هذا التنظيم.

وشددت وزارة الأوقاف في بيانات متعددة لها، على الأئمة، بعدم الإساءة إلى أي من زملائهم أو العاملين بالوزارة، أو من يستخدم صفحته أو المنبر أو المسجد للإساءة لأي شخص أو جهة أو مؤسسة، أو أي كيان من كيانات الدولة، سواء أكان إماما أم إداريًّا أم عاملًا، أم منتسبًا بأي صفة إلى الأوقاف، أو يسافر إلى الخارج دون إذن وتصريح رسمي كتابي.

ورغم إعلانها بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي من هذه المخالفات، والتي تعدها خروجًا على مقتضيات طبيعة عمل المنتسبين للأوقاف بما يستوجب المساءلة القانونية، ورغم أحاديث الوزير المتكررة عنه إنه «لا مكان بيننا لأي شخص ينتمي لأي جماعة أو تنظيم في عمل قيادي ودعوى على الإطلاق»، أن «أي شخص مقتنع بجماعة يذهب إليها بعيدا عن الأوقاف وبلا تردد وبمنتهى الحزم»، أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في ١٥ اكتوبر ٢٠١٨، قرارًا بتكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف الشرقية لشئون الدعوة والبر، خلفًا للدكتور السيد مسعد السيد، رغم انتماءاته الإخوانية.

عرف عن الدكتور إبراهيم حامد انتمائه للإخوان من خلال منشوراته التي تؤكد تواجده في حملة محمد مرسي وباعترافه من خلال كتابات وثقها عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك في ديسمبر ٢٠١٣، منها: “الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأحد مستشاري رئيس الجمهورية واستقال بعد أحداث قصر الاتحادية ، كان اليوم على قناة الجزيرة وقال كلاما في غاية الروعة عن تحليل الوضع الحالي، ومن كلماته الجميلة: صناعة القرار تحتاج إلى حوار قبل القرار، والحوار بعد القرار لا فائدة منه”.

وبوست أخر بتاريخ 32 نوفمبر عام 2012 قال فيه: “ما هو القرار الذي كنت تتوقع أن تسمعه اليوم من الرئيس ولم تسمعه: هل هو.

1-عزل حكومة قنديل وإسناد الوزارة للشاطر.2-حل اللجنة التأسيسية وتشكيل لجنة أخرى.3-النزول لشارع محمد محمود والاستماع لطلبات المتظاهرين فيه.4-غير ذلك (فضلا ما هو).

ونشر خبرا أخر على صفحته بعنوان “مرسي وأردوغان يؤديان صلاة الجمعة القادمة بالــ”الأزهر” والقرضاوي خطيبًا، كما شارك مقطعا للدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف بحكومة الإخوان ان عدم انتخاب مرسي تخلفا عن الجهاد، وشارك منشورًا لوحدي غنيم أن لم يصوت لمرسي يعتبر مستحقا لحد الحرابة.

حصل محمد إبراهيم حامد علي الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، كما شغل منصب مدير عام بوزارة الأوقاف، وحصل علي وسام الجمهورية في العلوم والفنون من الطبقة الأولي من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عام ٢٠١٧.

ورغم تلك الانتماءات كرمه الوزير فقلده منصب وكيل اوقاف الشرقية كأصغر وكيل للمديرية، وظل في منصبه منذ عام 2018 حتى الآن، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: لماذا يقدم وزير الأوقاف أصحاب الخلفيات الإخوانية على من يستحقون المناصب القيادية؟.