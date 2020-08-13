علم الدين وجوهر فى الاعادة لمقعد الشيوخ ببورسعيد

كتب هانى كمال

أعلنت اللجنه العليا للانتخابات ببورسعيد نتائج فرز لجان المحافظة البالغ عدد 108 لجنه الموزعة على 98 مقر انتخابى . بنسبة حضور بلغت 10.6% حيث ان تعدد من لهم حق التصويت بمحافظة بورسعيد 514919 ناخب .بينما إجمالى من أدلوا بأصواتهم خلال العمليه الإنتخابيه بلغ 54968 ناخب . وجاءت نتائج التصويت كالتالى :- بالنسبة للقائمة ؛ بلغ إجمالى الأصوات الصحيحه 45384 صوت .والأصوات الباطلة 9584 صوت . حصلت القائمة على موافقة 34916 صوت بينما بلغ عدد الرافضين للقائمه 10468 صوت .يذكر ان نصيب بورسعيد من قائمة شرق الدلتا مقعد واحد . أما بالنسبة للمقعد الفردى الذى تنافس عليه 8 مرشحين فجاء نتيجة التصويت كالاتى :- 1-عاطف علم الدين (مستقبل وطن ) حصل على 18155 صوت . 2-مجدى النقيب (مستقل) حصل على 2777 صوت . 3- سليمان عبدالعزيز (المؤتمر ) حصل على 6548 صوت. 4- أحمد عزام ( الوفد ) حصل على 8475 صوت . 5- أحمد جوهر (مستقل ) حصل على 9941 صوت . 6-محمد متولى ( مصر المستقبل ) حصل على 560 صوت . 7- عمرو عبد الحميد ( مستقل ) حصل على 404 صوت. 8- محمد أبوالعطا ( حماه الوطن ) حصل على 1080 صوت . وبذلك تكون جولة الإعادة طبقا لنتائج لجان محافظة بورسعيد وحتى إضافة نتائج تصويت المصريين بالخارج . بين د. عاطف علم الدين مرشح حزب مستقبل وطن وكابتن / أحمد جوهر رئيس نادى المريخ البورسعيدى المرشح المستقل .