حزب التجمع ينعى للشعب المصرى الفنان القدير “سناء شافع”

ينعى حزب التجمع إلى الشعب المصرى أحد رموزه وقيمة فنية كبيرة وعلامة متميزة فى مسيرة الفن المصرى وأكاديمى هو الراحل الفنان الكبير الدكتور “سناء شافع ” الذى رحل بعد رحلة عطاء طويلة للوطن وللفن .

وكان”شافع ” أحد مؤسسى الحزب و عضوا باللجنة المركزية حتى وفاته

وظل دائما فى أول الصفوف مناضلا جسورا مدافعا عن مبادئ الحزب وقضايا الوطن حيث شارك بقوة فى أحداث ثورتى 25يناير و30 يونيو وكان ضمن الذين شاركوا فى اعتصام الثورتين بخيمه حزب التجمع بميدان التحرير

لقد فقدت مصر قيمه فنيه كبيرة وموهبة مميزة فهو الممثل والمخرج المسرحى والأستاذ أكاديمى المرموق الذى شغل عدد من المواقع العلميه وكان من بينها عميدا للمعهد العالى للفنون المسرحية

فمنذ تخرجه من المعهد وعمله أستاذا بالمعهد العالى للفنون المسرحية لم يتوقف عطاء الفنان الراحل حتى ايامه الأخيرة حيث أخرج للمسرح المصرى عشرات الأعمال من بينها “دون كيشوت ” كما قدم للسينما أعمال ستبقى فى وجدان الوطن جيلا بعد جيل من بينها “حتى لا يطير الدخان ” و”فوزيه البورجوازية ” وغيرها من الأعمال المميزة إضافة إلى عشرات الأعمال للتلفزيون

لقد فقدت مصر قيمة وطنية وفنيه شامخة لكن مسيرة وعطاء “سناء شافع ” ستبقى نموذج للفنان الملتزم الذى لم يتخل يوما عن دوره ومسؤليته الوطنية وقد تجلى ذلك فى أصعب اللحظات التى مرت بها مصر لذلك سوف تذكره مصر دوما وتحفظ اسمه مضيئا فى وجدانها .