اجتماع طارىء لمجلس الأمن والدفاع الوطنى بالسودان حول سد النهضة

عقد مجلس الأمن والدفاع الوطني اجتماعاً بعد امس “الخميس” الموافق 13 أغسطس 2020 بمقر مجلس السيادة بالقصر الجمهوري في الخرطوم، حيث

استمع المجلس الى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.

وأمن الاجتماع على أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي هو خيار السودان وبما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاثة المشاركة في المفاوضات، مصر اثيوبيا والسودان.

وقد أشاد المجلس بالفريق السوداني المفاوض والمواقف الإيجابية التي ظل يتبناها منذ استئناف المفاوضات ، والتي وجدت التقدير من المجتمعين الدولي والإقليمي.

وأكد مجلس الأمن والدفاع الوطني على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق ، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الافريقي الذى قدم فى اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠ ورسالة الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى السيد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٠

وأعتبر مجلس الامن والدفاع الوطني أن هذا الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل . وان أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو امر غير مقبول.

ودعى المجلس كافة قطاعات الشعب السوداني الى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب من كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.