محافظ أسيوط: رفع 150 طن من المخلفات ونواتج التطهير المتراكمة على ترعة السنط بمدخل أبنوب

كتب سويفى رشدى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع ما يقرب من 150 طن من المخلفات ونواتج التطهير المتراكمة على ضفاف ترعة السنط على طريق أبنوب – أسيوط السريع بمدخل مدينة أبنوب حفاظا على النظافة العامة وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة الحملات اليومية لأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية وعلى ضفاف الترع لإزالة نواتج التطهير والمخلفات أولا بأول لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن والقرى والإرتقاء بمستوى الخدمات مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. من جانبه أوضح تاج الدين أبوسداح رئيس مركز ومدينه أبنوب إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمشاركة نواب ومساعدي رئيس المركز ومسئولي شئون البيئة بالمركز وتم خلالها رفع كافة المخلفات ونواتج التطهير من على ضفاف ترعة السنط بمدخل مدينة أبنوب على الطريق السريع وذلك بواسطة قلابات ولوادر الحملة الميكانيكية للمركز وتم رفع حوالي 150 طن تقريبا من المخلفات ونقلها لمقالب القمامة المخصصة مؤكدا على استمرار مثل هذه الحملات حفاظاً علي المظهر الجمالي للمدينة وصحة المواطنين.