حى غرب الاسكندرية يواصل حملات الازالة فى الموقف الجديد

كتب احمد سلامة

قامت أجهزة حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم الجمعة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المرور والمارة بموقف سيارات الأقاليم بمنطقة محرم بك «الموقف الجديد»، وذلك في إطار إعادة المظهر الحضاري للمكان. وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية فى تصريحات صحفية أن الحملة أسفرت عن إزالة الباعة الجائلين والتحفظ على 40 ثلاجة تبريد، و86 كرسي بلاستيك، و34 «ترابيزة»، بالإضافة إلى عدد كبير من عربات الكبدة واسطوانات البوتاجاز والشماسى. وأضافت «شعبان» أنه جرى إزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة على المحال التجارية بالموقف الجديد، فضلا عن تشميع محل بمبني المحلات رقم 2، وذلك لعدم سداد مقابل الاستغلال. وأشارت إن الحملة تهدف لإعادة الرونق للموقف الجديد باعتباره نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برا من وإلى الإسكندرية، خاصة خلال موسم الصيف. وأكدت رئيس حي غرب، أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام، قائلة: «سنضرب بيد من حديد للقضاء على المخالفات والإشغالات».