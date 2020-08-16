“مصر والسودان” يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ حقوق الدول الثلاث

أكدت مصر و السودان على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد؛ بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، ومبادىء القانون الدولي ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتاثر بالسد.

جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر في ختام جلسة المباحثات الرسمية الثنائية التي عقدت امس /السبت/ في الخرطوم برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عبدالله حمدوك.

وشدد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة، وجددا التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.