استاذ قانون دولى يجيب على سؤال ” ماهي المبادىء التوجيهية الارشادية التى تريدها اثيوبيا فى اتفاق سد النهضة ؟” ويوضح ” ماهو المخرج القانونى لدولتى المصب؟”

علق دكتور ” ايمن سلامة”، استاذ القانون الدولى العام، على الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى للدول الثلاث ،اليوم، حول سد النهضة الاثيوبى ، بانه سيشهد تطورا كبيرا ، خاصة فى ضوء وحدة الموقف المصرى السودانى الاخير، بعد ما شهدته دولتا المصب من صحوة للعلاقات الدبلوماسية والتعاون المشترك على كافة المستويات، مشيرا الى ان اثيوبيا تعاند وتصر على رفض ابرام اى شكل من اشكال الاتفاقيات الدولية ، سواء كانت اتفاق فنى شامل او بروكوتول فنى شامل ، لكيفية تشغيل السد ، على ان يتضمن كافة المحددات والمعايير التفصيلية والتفسيرية النهائية حول قواعد الملء والتشغيل ، موضحا انه على الجانب الاخر، واتساقا مع كافة السابقات الدولية، اى التجارب والخبرات الدولية فى نزاعات مماثلة فى اسيا وامريكا الجنوبية وافريقيا، تصر مصر واثيوبيا على ان يكون الاتفاق الذى سيولد من رحم اتفاقية اعلان المبادىء لسد النهضة عام 2015، اتفاقا ملزما قانونا للدول الثلاثة حول كيفية تشغيل السد بالشكل النهائى.

واضاف” سلامة”، انه من الضرورى الوقوف على معنى ومفهوم المبادىء التوجيهية العامة فى القانون الدولى والتى تصر اديس ابابا علي ابرامها ، فهى مبادىء ارشادية عامة تنتمى الى طائفة من المواثيق الدولية تسمى بالقانون ” الناعم”، او القانون ” الرخو” ، وهى لا تتضمن مبادىء قانونية الزامية على اطرافها ولكن تتضمن فقط احكاما واصولا عامة اومجرد توصيات هادية مرشدة فقط.

واوضح ” سلامة”، ان اديس ابابا تصر على تبنى القانون الناعم او الرخو وليس القانون الصلب الملزم، وذلك حتى لا تلتزم حين تنتهك هذه المبادىء التوجيهية العامة ، فلا تلتزم بأى مسئولية دولية، ولا تستطيع فى ذات الوقت مصر والسودان ان تدفع وتستند على هذه المبادىء التوجيهية ، مثلا امام محاكم دولية او امام هيئات تحكيم دولية ، حيث انه لا يعتد على وجه الاطلاق الا بالمعاهدات الدولية الصلبة وليست المبادىء التوجيهية الناعمة او الرخوة.

ويرى” سلامة”، ان على كل من مصر والسودان واجب اقناع رئيس منظمة الاتحاد الافريقى ، رئيس جنوب افريقيا ، فضلا عن كافة المراقبين الفنيين من الدول والمنظمات الدولية ، ان تقنع هؤلاء بعدالة وقانونية وشرعية الموقف المصرى السودانى وان المطلب المشترك بضرورة ابرام اتفاق فنى نهائى ملزم وليس مبادىء توجيهية وان ذلك الاتفاق الفني النهائي هو الصك الدولي المألوف ورسخته كافة السابقات والممارسات الدولية سواء كان فى امريكا اللاتينية او افريقيا او اسيا.