عبدالعال: النهاردة الوزراء كانوا بيشَدوا وزير المالية.. الكل عاوز فلوس 

قال دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: في صباح اليوم أثناء افتتاح محطة مترو المستشار عدلي منصور رأيت “كل وزير بيشد في وزير المالية، الكل عاوز فلوس لوزارته”.

وتابع عبدالعال خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون الجمارك بحضور وزير المالية: “النهاردة كنا بنفتتح محطة مترو عدلي منصور، وقمنا بالجولة واستعرض وزير النقل حقيقة واقولها للتاريخ أن هذه الطرق التي يتم افتتاحها والعمل بها وفرت لنا جميعًا، فهناك طرق هامة ومحاور على النيل كل 28 كيلو متر، تشمل المداخل والمخارج، وهذا مجهود كبير جدًا”.

واستطرد عبدالعال: خلال عام 2024 سيكون لدينا شبكة مترو لن تقل عن أي شبكة دولية، وما شاهدته اليوم أثناء الجولة في المترو عليكم جميعًا وعلى كل مصري أن يفخر بالمشروعات التي تتم، وهذا مجهود كبير جدا يقوم به رئيس الجمهورية مع الحكومة المصرية.