وزير البترول: فرص واعدة لتعزيز التعاون مع العراق في مجال البترول والغاز

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع سفير العراق بالقاهرة الدكتور أحمد نايف الدليمي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز في إطار التعاون الممتد والعلاقات الوثيقة بين الجانبين، إلى جانب بحث سبل توسع شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لأنشطة البترول والغاز بالعراق.

وأكد الملا – في تصريح اليوم – استعداد قطاع البترول المصري لتعزيز تواجد شركاته في العراق الفترة المقبلة بمختلف أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات خاصة أن شركات إنشاء المشروعات البترولية والصيانة تتمتع بسجل عمل ناجح وممتد وخبرة كبيرة في العمل داخل العراق.

وأشار الوزير إلى إمكانية تأسيس شركة مصرية عراقية مشتركة في مجال تنفيذ المشروعات لسرعة تسهيل دخول الشركات المصرية للعمل في مشروعات البترول والغاز بالعراق.

كما أكد الملا الاستمرار في سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية ١٢ مليون برميل لمدة ٦ أشهر والذي يتم تجديده بانتظام.