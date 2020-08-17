إرتفاع معدل البطالة ليصل الى 9,6 ٪ خلال الربع الثاني لعام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 17 /8/2020 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (إبريل – يونيه) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 9,6٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,7٪ فى الربع الاول من عام 2020 بإرتفاع قدره 1,9 ٪، وبإرتفاع قدره 2,1٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الإرتفاع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الإحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئياً وحظر المواصلات خلال ساعات الليل……الخ

أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

26,689 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2020

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل26,689 مليون فرد مقابل 29,008 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض مقدارها 8,0% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 11,817 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 14,872 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 22,746 مليون فرد بينما بلغت للإناث 3,943 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الإنخفاض الى جائحة فيروس كورونا التى أدت الى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم البحث عنه.

ثانياً: المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,574مليون متعطل بنسبة 9,6٪ من إجمالى قوة العمل (1,934مليون ذكور ،640 ألف إناث) مقــابـل 2,236 مليون متعطل فى الربع الأول 2020 بإرتفاع قـدره 338 ألف متعطل بنسـبة 15,1٪، وبـإرتفاع قــدره 480 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22,9 ٪.

المتعطلون طبقاً للنوع :-

8,5 %معـدل البطالة بين الذكور ، 16,2٪ بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2020

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 8,5٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4,5٪ في الربع السابق مقابل 4,2٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 16,2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 21,9٪ في الربع السابق مقابل 22,4 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29سنة ) خلال الربع الحالى 60,4% مقابل 68,5% في الربع السابق

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنه ) 60,4٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 7,7٪ لاجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت ( 8,7% للذكور ، 4,8 % للأناث ) مقابل 6,0% فى الربع السابق ( الذكور 8.2٪ و الإناث 4.0٪) .

• 28,1٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 25,1 % للذكور ، 37,1 % للأناث ) مقابل 31,6% فى الربع السابق( الذكور 32,8٪ و الإناث 30,6٪) .

• 24,6٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 22,4 % للذكور ، 31,0 % للأناث ) مقابل 30,9% فى الربع السابق ( الذكور 28,5٪ و الإناث 33,1٪) .

• 39,7 % من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 31,5% خلال الربع السابق.

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ):

12,5 % معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 7,4٪ فى الريــف خلال الربع الثاني لعام 2020

• إرتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 12,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,1٪ فـــي الربــع الأول من عام 2020 مقابل 9,3٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• إرتفع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 7,4٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 5,1 ٪ فى الربع الأول من عام 2020 مقابل 6.1٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

69,2 % من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثاني لعام 2020

إنخفضت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 69,2٪ بينماكانت 85,0٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن .

و في الربع الحالي موزعة كالأتى:

• 37,5 % بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 36,2٪ بالربع السابق و 42,0% فى الربع المماثل من العام السابق.

• 31,7 % بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 48,8٪ بالـربع السابق و 46,9% من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثاً:المشتــــــغلون:

24,115 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2020

بلغ عـدد المشتغلين 24,115 مليون فرد بينما كان 26,772 مليون فرد بنسبة إنخفاض 9,9% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 10,339 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 13,776 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الإنخفاض الى خروج الكثير من المشتغلين من قوة العمل.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

75,9 % نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام 2020

• بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 18,306 مليون مشتغل ( 15,782 ذكور ، 2,524 إناث) بنسبة 75,9٪ من إجمالـــــي المشتغلين مقابل 71,0٪ فى الربع السابق.

• بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 2,091 مليون مشتغل ( 2,027 مليون مشتغل من الذكور ، 64 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 8,7٪ من إجمالــي المشتغلين مقابل 9,8٪ فى الربع السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 2,662 مليون مشتغل ( 2,438 مليون مشتغل من الذكور ، 224 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 11,0٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 13,2٪ فى الربع السابق..

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,056 مليون مشتغل ( 565 ألف مشتغل من الذكور ، 491 ألف مشتغل من الإناث ) بنسبة 4,4٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 6,0٪ فى الربع السابق.

رابعا :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

38,9 % معدل المساهمة* في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني لعام 2020

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 38,9 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 42,7٪ خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 41,9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 65,0٪ مقابل 67,8% فى الربع السابق، الإنـــاث 11,7٪ مقابل 16,0% فى الربغ السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 39,0٪ ، فى الريف 38,7٪) .

• سجلت الفئة العمرية ( 40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 56,9٪ .

أهم الأنشطة الإقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب جائحة كورونا:

• نشــاط تجارة الجملة و التجزئة فقد (624) ألف مشتغل خلال الربع الثانى من عام 2020.

• نشاط الصناعات التحويلية فقد (569) ألف مشتغل خلال الربع الثانى من عام 2020.

• نشاط خدمات الغذاء والأقامة فقد (469) ألف مشتغل خلال الربع الثانى من عام 2020.

• نشاط النقل والتخزين فقد (309) ألف مشتغل خلال الربع الثانى من عام 2020.

• نشاط التشييد والبناء فقد (288) ألف مشتغل خلال الربع الثانى من عام 2020.

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثاني لعام 2020

1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,053 مليون مشتغــــــــل ( 4,513 مليون من الذكور ، 540 ألف من الإناث) بنسبة 21,0٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

2. بلغ عدد المشتغلين فى التشييد والبناء 3,364 مليون مشتغل ( 3,343مليون من الذكور ، 21ألف من الإناث) بنسبة 14,0 ٪ من إجمالي المشتغلين .

3. بلغ عدد المشتغلين في نشــاط تجارة الجملة و التجزئة 3,240 مليون مشتغل ( 2,901 مليون من الذكـور ، 339 الف من الإناث) بنسبه 13,4٪ من إجمالي المشتغلين0

4. كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,009 مليون مشتغل ( 2,810 مليون من الذكور ، 199 ألف من الإناث) بنسبة 12,5٪ من إجمالي المشتغلين .

5. بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط التعليم 2,065 مليون مشتغل(1,065 مليون من الذكور، مليون من الأناث) بنسبة 8,6٪ من إجمالي المشتغلين0

* معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل ( 15 سنة فأكثر )/ السكان ( 15 سنة فأكثر ) X 100