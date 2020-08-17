نائب يتهم الحكومة بالتطبيق الخاطئ لقانون التصالح فى مخالفات البناء

طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، بالتطبيق السليم لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن الجميع مع تطبيق هذا القانون وبما يحقق صالح الدولة والمواطنين، لكن هناك العديد من صغار الموظفين الذين اساءوا تطبيق هذا القانون وتصوروا أن هدفه الجباية وهو عكس ذلك تماما لأن هدفه إنهاء حالة المخالفات فى المبانى.

وقال “مرشد” إنه يجب على الحكومة إعادة النظر فى تحديد أسعار مخالفات البناء، وعلى سبيل المثال فإن قيمة التصالح للمتر داخل دائرتي الانتخابية كوم حمادة بمحافظة البحيرة يصل إلى 375 جنيها لكل المدينة وهناك محافظات أقل في التقدير بكثير ومحافظات أخرى أعادت التقدير واصبح اقل بنسبه 40٪؜.

مطالبا ضرورة ان يراعي قانون المصالحة في مخالفات البناء تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية ومراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين.

وكشف النائب عن أن هناك شركاء كثيرين من المواطنين تضامنوا مع بعضهم لإقامة عمارة سكنهم وليس كل من قاموا ببناء وتشييد العقارات هم من الأثرياء والمتاجرين فى ملفات العقارات.

وطالب النائب عاصم مرشد من الحكومة متابعة تطبيق القانون بصورة صحيحة وعادلة مع مراعاة كل منطقة ومركز ومدينة وحى على مستوى الجمهورية لأه التطبيق السيئ لهذا القانون قد يهدد السلم الاجتماعي والبرلمان لا يتحمل المسئولية، لأنه عندما اصدر مجلس النواب قانون التصالح أصدره على أسس قانونية والمشكلة في التطبيق الخاطئ والمعايير غير الدقيقة.

وحذر النائب عاصم مرشد الحكومة بضرورة أن تعي جيدا ان المواطن الأن أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الأول إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدات السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها أو تحقيق إجراءات التصالح.

مؤكدًا أن القانون صدر بهدف نبيل وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة واتهم الحكومة بالتطبيق الخاطئ لهذا القانون، مطالبًا رئيس الوزراء وضع خطط تكفل تحقيق العدالة فى تطبيق القانون وتراعي البعد الاجتماعى للمواطنين خاصة داخل المناطق الفقيرة للقضاء على المشكلات والأزمات المزمنة التى فوجئ بها الجميع عند تطبيق القانوني.