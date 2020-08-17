وزير التموين : المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا باستثمارات 6 مليار جنيه وتوفر 50 الف فرصة عمل

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد اكبر منطقه تجاريه و لوجيستيه تم انشائها بالتعاون بين شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار و جهاز تنمية التجاره الداخليه التابع للوزارة ضمن خطة الدوله لانشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحه حوالى 83 فدان باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصرى و تتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا و تخدم 42 مليون نسمه توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشره و غير مباشره خلال مدة تنفيذ المشروع بالاضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان المنطقة اللوجستية فى طنطا تتضمن العديد من الأنشطه التى سوف تسهم فى نقله نوعيه للمواطن بمحافظات بالدلتا حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع تم افتتاحه فى 3/9/2019 يحتوى هايبر ماركت و توكيلات تجاريه و 7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقه لوجيستيه للادويه بأحدث التكنولوجيا العالميه للاقلال من الهادر و توفير الأدويه لمواطنى الدلتا.

واضاف الدكتور إبراهيم عشماوي ان المنطقة تضم ايضا معارض تجاريه واسواق مفتوحه وأسواق جمله ومنطقه لبيع و صيانة السيارات و المعدات و الألات ا لمتنوعةمكاتب اداريه مزوده بجميع مسلزمات الاداره الحديثه تساهم فى تواجد الشركات العالميه بمحافظات الدلتا مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت ادارة كوادر لديها خبرات عديده ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكزبالشرق الأوسط

– مراكز طبيه يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التى لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا

-وقال شريف يونس العضو المنتدب لشركة “فيرن بروجلوبال” للاستثمار ان المنطقة تتضمن

قاعات مؤتمرات تساهم فى اقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة

– أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقه يسهم فى استيعاب الشباب و تواصل الأجيال و المحافظه على الاجيال الناشئه

– فندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقه بالاضافه الى معسكرات الشباب و أهالى الدلتا

– خدمات حكوميه

– محطة خدمة و تموين سيارات

– تم تزويد المنطفه التجارية اللوجيستية بمرافق مستقله من كهرباء و مياه و صرف صحى و غاز طبيعى و شبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة.

ويرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية ،كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية بحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة “فيرن بروجلوبال” للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة و اللواء مهند ابوليمون مدير شركة داون تاون دلتا واللواء سعيد السيد مدير نادى ماتريكس.