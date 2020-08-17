وزيرة الصناعة: تسهيلات كبيرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من البنزين
عقدت لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة النائب فرج عامر، جلسة موسعة، في حضور وزيرة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة.
وقالت الوزيرة: إن أية استراتيجيات لتحويل السيارات بالغاز، فإن أحوال المواطن وسائقي الميكروباصات تعنينا في المقام الأول، واستحدثنا طرق ونظم سداد ودفع لايشعر بها في ظل أمور كثيرة قد تضغط عليه ماديًا.
وأوضحت: على سبيل المثال كلما ذهب السائق لمحطة الوقود، لملئ سيارته، لو كانت قيمة “تفويلة العربية” 200 جنيه، سيدفع عليها 10 جنيه إضافية تخصم من القسط الخاص به، وهكذا يتم السداد المريح، مؤكده: كده مش هايحس بيهم، مش هايكون مضغوط..
واستطردت: يهمني ألا يشعر السائق بأي زيادات أو تحميل عليه، حتى لا ينقل هذا العبء بالتالي على الركاب والمواطنين، وأريد أن الجميع “يستسهل هذه المبادرة.
وتابعت: حتى إجراءات الكشف على العربية والشروع في تحويلها من بنزين إلى غاز، ستكون من أسهل ما يمكن، فمن يتعرض لتلك التجربة ويجد مدى سلاستها سيشجع جاره وأخوه وصديقه، ونستهدف بذلك أكبر عدد للتحويل إلى الغاز.