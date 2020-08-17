وزيرة الصناعة: تسهيلات كبيرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من البنزين

عقدت لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة النائب فرج عامر، جلسة موسعة، في حضور وزيرة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة.

وقالت الوزيرة: إن أية استراتيجيات لتحويل السيارات بالغاز، فإن أحوال المواطن وسائقي الميكروباصات تعنينا في المقام الأول، واستحدثنا طرق ونظم سداد ودفع لايشعر بها في ظل أمور كثيرة قد تضغط عليه ماديًا.

وأوضحت: على سبيل المثال كلما ذهب السائق لمحطة الوقود، لملئ سيارته، لو كانت قيمة “تفويلة العربية” 200 جنيه، سيدفع عليها 10 جنيه إضافية تخصم من القسط الخاص به، وهكذا يتم السداد المريح، مؤكده: كده مش هايحس بيهم، مش هايكون مضغوط..

واستطردت: يهمني ألا يشعر السائق بأي زيادات أو تحميل عليه، حتى لا ينقل هذا العبء بالتالي على الركاب والمواطنين، وأريد أن الجميع “يستسهل هذه المبادرة.

وتابعت: حتى إجراءات الكشف على العربية والشروع في تحويلها من بنزين إلى غاز، ستكون من أسهل ما يمكن، فمن يتعرض لتلك التجربة ويجد مدى سلاستها سيشجع جاره وأخوه وصديقه، ونستهدف بذلك أكبر عدد للتحويل إلى الغاز.