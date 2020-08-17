خالد جلال يشهد العرض المسرحى “سيد درويش” على مسرح البالون

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، المسرحية الاستعراضية “سيد درويش” التى يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أمس الأحد، على مسرح البالون بالعجوزة .

وأشاد جلال بكل عناصر العرض، وقال إن العرض يأتى ضمن الأهداف التى تسعى إليها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لإحياء مسيرة رموز الفن فى مصر، وتعريف الأجيال بتلك القامات التى حفرت أسمائها فى سجل الفن بمختلف مجالاته .

البطولة للفنانين”محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى” وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي،

توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف،

مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ “وليد سعد، د.طارق دياب “، إخراج أشرف عزب .

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .