تاليس الفرنسية: فخورون بمشاركتنا في إنجاز المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاح الرئيس السيسي للمشروع

أعلنت شركة تاليس الفرنسية الرائدة في مجال حلول النقل في العالم عن فخرها بمشاركتها في إنجاز مشروع المرحلة الرابعة(ب) من الخط الثالث لمترو القاهرة وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه .

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن تدشين المرحلة الرابعة (ب) من الخط الثالث لمترو القاهرة يصل طولها إلى سبعة كيلومترات على الجانب الشرقي من القاهرة، ومن المتوقع ربطه بمحطات القطار الكهربائي وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت تاليس أنها على مدار أكثر من 30 عامًا،ساهمت في تطوير مترو أنفاق القاهرة من خلال تزويد الهيئة القومية للأنفاق بحلول دعم النقل السلس لأكثر من 4 ملايين راكب في العاصمة المصرية يوميا .

وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة من خط المترو ستساعد في تحسين التنقل الحضري بشكل كبير من خلال تسهيل حركة المرور في شرق القاهرة وتحسين تجربة الركاب، مع قيام “تاليس” بتركيب أنظمة متقدمة لتوسيع البنية التحتية الحالية ودمجها مع مجموعة من الحلول الحديثة التي تدعم الاتصالات، والتذاكر الآلية، والأمن، وغيرها .