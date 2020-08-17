القصبي: مشروع تقسيم دوائر انتخابات “النواب” حساس ويحتاج الى ضوابط دستورية

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر: إنه تم أخذ رأي اساتذة القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب عند وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مشيرا إلى إنه يعد مشروع حساس ويحتاج الى ضوابط دستورية، وتم الاعتماد على قاعدة بيانات الناخبين التى وضعتها الهيئة العليا للانتخابات 2020.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون: إنه فيما يتعلق بعدد السكان تم الاعتماد على بيان التعبئة العامة للإحصاء، كما تم احتساب الوزن النسبي والتى وافقت عليها المحكمة الدستورية العليا، والتمثيل العادل للسكان، مع مراعاة المحافظات الحدودية، وتم تقسيم الدوائر الانتخابية تفعيلا للمادة 102 من الدستور.

وقال القصبي: أعتقد أن هذا القانون عندما يصدر لابد أن يعلموا نواب الشعب أنه تم الترفع عن المصلحة الشخصية وليست هناك حسابات انتخابية وقواعد عامة مجردة يتم تطبيقها.

وقسم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ووفقا لمشروع القانون، سرى أحكامه على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلى كل انتخاب تكميلى لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردى، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح.