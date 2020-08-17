جدل بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية بالنواب.. دعم مصر: يأَّسَنا من تأخير الأحزاب في تقديم القانون فتقدمنا به أخيرًا

نائب مستقبل وطن: نتحدى وجود أي خطأ دستوري وحسابي بالمشروع

أكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر: إنه تم أخذ رأي اساتذة القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب عند وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مشيرا إلى إنه يعد مشروع حساس ويحتاج الى ضوابط دستورية، وتم الاعتماد على قاعدة بيانات الناخبين التى وضعتها الهيئة العليا للانتخابات 2020.

وقال: إنه فيما يتعلق بعدد السكان تم الاعتماد على بيان التعبئة العامة للإحصاء، كما تم احتساب الوزن النسبي والتى وافقت عليها المحكمة الدستورية العليا، والتمثيل العادل للسكان، مع مراعاة المحافظات الحدودية، وتم تقسيم الدوائر الانتخابية تفعيلا للمادة 102 من الدستور.

وقال القصبي: أعتقد أن هذا القانون عندما يصدر لابد أن يعلموا نواب الشعب أنه تم الترفع عن المصلحة الشخصية وليست هناك حسابات انتخابية وقواعد عامة مجردة يتم تطبيقها.

بداية الأزمة

في البداية اعترض النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب؛ الذي تحدث عن تقسيم الداوئر بمحافظة بورسعيد التي تم تقسيمها لدائرتين فقط وتخصيص مقعدين للفردي، وتساءل وهدان: “أعرف التقسيم تم ازاي؟” وقال: أنا أرى أن هناك ظلم واقع على محافظة بورسعيد، بعد أن كانت 6 مقاعد حتى 2012 والآن فى هذا القانون 4 مقاعد فقط، قائلًا: أشعر بظلم شديد جدًا على هذه المحافظة، وهناك “انحراف” مطالبًا بالتساوي مع محافظة الإسماعيلية التى حصلت على 9 مقاعد وهذا ظلم بَيَّنَ.

وعلق علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: أن تقسيم الدوائر مسألة فنية، ومش عملية حسابية، تتم فيها اعتبارات أخرى، وكل الخبراء في تقسيم الدوائر يعلمون ذلك، بعيدًا عن الحسابات السياسية والعاطفية، داعيًا النواب بتنحية هذه الحسابات جانبًا.

وضرب عبدالعال مثالًا لمحافظة أسوان وقال: انطروا في محافظة أسوان تم إلغاء إحدى الدوائر، وانضمت لدائرة أسوان، وطالب النواب أثناء مناقشة القانون علينا النظر مراعاةتطبيق المعايير الحاكمة، هل طُبقت أم لا؟

وعلق قال النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن قائلًا: نتحدى أي خطأ حسابي دستوري في أي دائرة من الـ143 إلا بتلك المحافظات التي تم استنثنائها بحسب الدستور، كل المحافظات راعينا فيها الأبعاد والحسابات الدقيقة بشكل كامل، أي خطأ حسابي أو إداري مستدعون أن نصححه، إن وُجد.

والقانون يخضع للحسابات الرقمية، وأعتقد أن هذه النسخة التي أمامكم هي الحل الأفضل، ونحن تركنا للجميع فرصة تقديم القانون ولم يحدث، وانتظرنا حتى آخر أسبوعين وتقدمنا بمشروع القانون الذي أمامكم، بعد أن يأسنا من وجود نسخة رقمية كاملة لتقسيم الدوائر..

انحراف نسبي

فيما أثار النائب إيهاب الخولي مسألة “الانحراف النسبي” في قانون تقسيم الدوائر، فيما رد النائب عبد الهادي القصبي بأن مشروع القانون راعى الضوابط الدستورية والتمثيبل العادل للسكان والمحافظات.

وأوضح رئيس المجلس أن نسبة الانحراف تراعى في 3 نقاط: تصلاق، حماية اقتصادية وحماية اجتماعية، وقال: إن هذا القانون يحتاج لشهرين ثلاثة للانتهاء منه. مؤكدًا “أنه تم مراعاة القواعد الدستورية في وضع مشروع القانون، وحكم المحكمة الدستورية في 18 مارس 2015، ولو كنت استشعر أنه به مخالفة دستورية ما كنت دفعت به للمجلس”.

فيما قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان؛ إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية راعى الضوابط الدستورية، وأشهد الله انه لم تدخل فيه اية قوي سياسية أو حزبية، وتم وضعه بعيدًا عن أية أهواء شخصية.

التسرع غير مطلوب

وتساءل النائب محمد عبدالغني؛ لمذا القانون تم الانتهاء منه بهذه السرعة؟ حيث انتهت اللجنة التشريعية من مناقشته مساء الأحد، وعرضه اليوم –الاثنين- أمام الجلسة العامة، فكان من المفترض أن يحصل النواب على نسخة القانون ومراجعته ومذاكرته وقتًا كافيًا. وقال عبدالغني: إن القانون أمانة محملين بيها، وغير مطلوب الموافقة عليه بهذه السرعة، وأطالب مدة اسبوع للإطلاع على مناقشات اللجنة التشريعية للقانون، وتقريرها قبل عرضه على الجلسة العامة.

وقال الدكتور على عبدالعال، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان يتم فى كل التاريخ المصري، وبعد ثورة 1952 بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، وكان المجلس يفض الجلسات ورئيس الجمهورية يصدر القانون، ولأول مرة مجلس النواب يصدر قانون تقسيم الدوائر. وأضاف موجهًا حديثه للأعضاء: “نحن الآن نخطو خطوة للأمام للانتهاء من آخر الخطوات التشريعية لانتخابات مجلس النواب القادم”.

وقسَم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من ائتلاف دعم مصر؛ جمهورية مصر العربية لـ143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردى، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح.