مرتضى منصور أمام”النواب” :”مصر كلها عارفة إن أنا راجل”!!

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة الآن، على السماح للنائب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسماع أقواله في قضية الفيديو المسيء الخاص بالنادي الأهلي، ورفض المجلس رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك في سب النادي الأهلي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن 4 طلبات لرفع الحصانة عن النائب لرفع قضايا سب وقذف ضده، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال مرتضى منصور: إنه تعرض لهجوم عنيف من كتائب وقنوات إخوانية على مجلس النواب واللجنة التشريعية ومجلس النواب بسبب رفضهم رفع الحصانة عنه.

واستعرض مرتضى منصور، عددًا من رسائل التهديد التي تعرض لها وأسرته.

وقال مرتضى: “عندما رفضت اللجنة التشريعية الإذن برفع الحصانة حدث هجوم عنيف من كتائب إخوانية خلال قنوات إخوانية على هذا المجلس المحترم.. ومش أنا اللي اتجاملت”.

واستطرد رئيس نادي الزمالك: الطلبات دي فرصة إني أقول لمصر كلها إن أنا وأسرتي وأحفادي من يوم 8 – 8- 2019 مهددين بالقتل، فقد جائني اتصال من الزميل فرج عامر يقول لي “هل انت تشتمني”، ثم رسالة “استحمل استحمل”، “مش هبيع تذاكر لنادي بيتعامل مع إسرائيليين”.. ودكتور علي جمعة رد على الرسالة التي تلقاها: “مرتضى منصور شخص محترم، فأذكر اسمك حتى أجلسك على خازوق”.. ورد عمرو أديب: “اشتم براحتك ما انت حرامي”.. وغيرهم كثير جدًا من الشخصيات الذين تلقوا رسائل من تليفوني الخاص بعد اختراقه من المخابرات القطرية.

واستطرد مرتضى منصور: تقدمت ببلاغ للنائب العام وأوقفت خطوط الموبايل الخاصين بي، ورغم ذلك استمر إرسال الرسائل للمواطنين بالتهديد والسب لعدد من الأشخاص، وقمت بتسليم الخطَين في نيابة أمن الدولة العليا لفحصهم.

بعدها جائتني رسائل تهديد نصها: “علشان بتشتم تميم وموزة” ثم تم فبركة فيديو جنسي عن طريق ظابط مخابرات قطري، وجابوا عيل شاذ وقالوا إنه مرتضى منصور.. ومصر كلها عارفة إن أنا راجل”.

وبشأن اتهامه بسب وقذف النادي الأهالي؛ قال مرتضى منصور: “إن مجلس النواب ماجملش مرتضى منصور، الفيديو الذي اتهمني بالسب والقذف للنادي الأهلي، هو فيديو مفبرك، وأنا عضو عامل في النادي الأهلي، فهو نادي محترم بجماهيره وأعضائه”.

وناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي والتي كانت اللجنة قد انتهت إلي رفضها.

واستعرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة الذي أكد رفض اللجنة للطلبات الـ4، نظرا لأنها ارتأت “شبهة الكيدية” فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الدستورية علي كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور.