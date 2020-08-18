خبير دولى : يجب الوصول لنتيجة قانونية وفقا لبنود اتفاق المبادىء فى اجتماع سد النهضة اليوم

شارك وزراء الخارجية و الري و الموارد المائية في الدول الثلاثة في اجتماع دعت له دولة جنوب افريقيا، يوم ” الاحد” بعد ان رفعت المفاوضات حول سد النهضة لمدة اسبوع تجاوبا مع موقف السودان الذي دعا فيه للتأجيل لمزيد من المشاورات في إطار جهود الاتحاد الافريقي لإستئناف المفاوضات الخاصة بالملء والتشغيل والمشروعات المستقبلية، ويستأنف التفاوض اليوم” الثلاثاء”، للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول ” مصر والسودان واثيوبيا”، لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الاطراف الثلاثة والميسرين من الاتحاد الافريقي، على ان ترفع الوثيقة الموحدة الى رئيس جمهورية جنوب افريقيا ،رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي “سيرسيل رامافوسا” بغرض مراجعتها والنظر في امكانية ان تصبح اساس لإتفاق بين الدول الثلاث.

من جانبه، يرى دكتور ” أيمن سلامة”، أستاذ القانون الدولي العام ، إن توقيع كل من مصر وإثيوبيا والسودان على إعلان المبادئ(DoP) الذي تم توقيعه في مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم، يعد بمثابة اتفاق ملزم، ومعاهدة ملزمة، وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969، وليس مجرد إعلان، وذلك لأن “الإعلان” في القانون الدولي هو غير ملزم، إلا أن هذا التوقيع على هذا الاتفاق للمبادئ لا يزال اتفاقا ملزما وساريا بين الدول الثلاث، ولذا فإن أي اتفاق سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، يجب أن يكون نتيجة قانونية اعتمادا على بنود اتفاق المبادئ، وبناء على ذلك لا يمكن لإثيوبيا غض الطرف عن اتفاقيتين ملزمتين، الأولى؛ وهي الاتفاقية الأم، اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها في الخرطوم في عام 2015، بالإضافة إلى اتفاقية الأنهار الدولية العابرة للحدود.

وأكد “سلامة” أن ما تفعله إثيوبيا خاطئ ، فالوصول لاتفاق لتشغيل وإدارة سدها الحدودي، ليس هو الأول من نوعه، فهناك العديد من السدود في أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا كذلك، وهناك تعاون بين الدول في إدارة مورد المياه المشترك وتنظيم تشغيل هذه السدود، مضيفا انها مثلها مثل كل دول العالم، ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، مثل كل الدول الديمقراطية التي تحترم القانون الدولي، ولذا فإن ما تفعله إثيوبيا حاليا هو انتهاك صارخ للقانون والمعاهدات الدولية، لافتا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة شدد على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وبالطبع فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملتزمون بتطبيق هذا الميثاق.

وأوضح” سلامة”، أنه حتى إذا نظرنا إلى القوانين المحلية وليس القوانين الدولية، سنجد أن أي علاقة أو اتفاق أو عقد بين طرفين، فهو اتفاق ملزم تنفيذه للطرفين بـ”حُسن نية”، فما بالنا بالقانون الدولي، ووجود اتفاقات بين الدول، فهو بالتأكيد ملزم للدول الموقعة عليه تنفيذه ، مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ تضمن في العديد من بنوده التأكيد على وجود “حُسن النية”، ولذا فعلى دولة المنبع أن تلتزم التزاما تاما بالاتفاقية المُلزمة التي وقعت عليها في الخرطوم والمكونة من 10 بنود، وذلك وفقا لما جاء بديباجة أو تمهيد هذه الاتفاقية بأن تتفاوض مع دولتي المصب، والالتزام بجميع بنود اتفاقية المبادئ، وأن يتضمن ذلك الشفافية، وعدم التسبب في ضرر بالغ لجيرانها دول المصب، موضحا ان هناك “سوء النية” من قبل إثيوبيا، ولذا تصر كل من مصر والسودان على الوصول إلى اتفاق ملزم خلال التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

ويرى “سلامة” أنه يجب على إثيوبيا أن تعلم وتتفهم أنها ملزمة وملتزمة بتنفيذ اتفاقية 2015، حيث وصّفت الاتفاقية الأمور الفنية والقانونية حول القضية، قائلا: “إذا طالعنا اتفاقية 1979 للأنهار الدولية، والتي تحدد العلاقة بين الدول المتشاطئة على نهر دولي مشترك، وذهبت إلى قارة أمريكا الجنوبية، سنجد أنها يتم تطبيقها بين الأرجنتين وأورجواي، وكذلك وفي آسيا هناك حالة مماثلة على نهر ميكونج، وكذلك نهر بياس بين الهند وباكستان”، لافتا إلى أن هذه مجرد أمثلة، حيث لا يمكن حصر جميع الحالات المشابهة التي تطبق وتلتزم بالقانون الدولي.