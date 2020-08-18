اتفاق التطبيع الاسرائيلي مع الإمارات يتضمن بندا سريا ..تعرف عليه 

كشفت صحيفة “يديعوت آحرونوت” العبرية، أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، يتضمن بندا يجيز تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز “إف 35” وطائرات متطورة بدون طيار.

وحسب rt ذكرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى اليوم، أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات يتضمن بندا سريا لم يعلن عنه، ينص على تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز “إف 35” وطائرات إسرائيلية متطورة جدا بدون طيار.

وقالت مصادر أمريكية وإماراتية، إن قيمة الصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

وتعقيبا على ذلك، أوضح ديوان رئاسة الوزراء أن “إسرائيل لم تغير موقفها المعارض لبيع أسلحة كاسرة لتفوق تل أبيب وتكنولوجيا أمنية متطورة إلى جميع دول الشرق الأوسط”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يطلع وزيري الدفاع والخارجية بيني غانتس وغابي أشكنازي على الاتصالات التي سبقت اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وفي السياق يستدل من وثيقة داخلية أعدتها وزارة الاستخبارات، أن الاستخبارات الإسرائيلية بكل فروعها تحبذ بعد إبرام اتفاقيات سلام مع دول خليجية أخرى إقامة تحالف عسكري بين إسرائيل وهذه الدول ومصر والأردن. وتوصي أيضا بتعاون إقليمي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وتقليص النفوذ التركي في حوض البحر الأبيض المتوسط.